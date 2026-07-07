Военный эксперт рассказал, как лучше всего организовать систему ПВО Москвы

Комплекс мер, включающий создание единого центра воздушной обстановки для корректировки нестационарных мобильных групп ПВО, поможет укрепить систему противовоздушной обороны Москвы. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«Тактика должна основываться на мобильных комплексах, которые способны перемещаться. Стационарными позициями должны обладать только комплексы РЛС (радиолокационная станция - «Газета.Ru»), которые покрывают большие площади обзора. Эти РЛС надо выносить на высоты, которые озволяют обнаруживать беспилотники на удалении как минимум 100-150 километров. Нужно еще создание единого центра воздушной обстановки, который бы позволил перебрасывать мобильные группы на те участки, где противник прорывается», — отметил аналитик.

По словам Леонкова, в состав упомянутых мобильных групп ПВО должны входить как зенитные ракетные комплексы, так и стрелковые комплексы. Они позволят пушечным огнем сбивать украинские беспилотники на подходах к определенным объектам или населенным пунктам.

«Стоит добавить к этой компоненте мобильных групп вертолеты, а также беспилотники, которые могут выполнять роль перехватчиков. То есть эта система должна достаточно быть гибкой, оперативно реагирующий на те угрозы, которые сейчас возникают подходах к Москве», — подчеркнул он.

Атака БПЛА на Москву в ночь на 7 июля стала крупнейшей за последние два года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные мэром столицы Сергеем Собяниным.

Отмечается, что с вечера 6 июля до 00:00 часов мск 7 июля в направлении Московского региона направлялись более 430 беспилотников. Большую часть из них удалось уничтожить с помощью сил противовоздушной обороны (ПВО) на дальних подступах, еще 36 дронов сбили на подлете к Москве.

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