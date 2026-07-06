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Политика

Госдума рассмотрит законопроекты о поддержке бойцов СВО

Володин: на этой неделе в ГД рассмотрят пять проектов о поддержке участников СВО
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

На текущей неделе (7 и 8 июля) в Госдуме (ГД) рассмотрят пять законопроектов, направленных на расширение социальных гарантий для бойцов СВО и их семей. Об этом рассказал председатель ГД Вячеслав Володин, его слова передает РИА Новости.

В повестке — первое чтение двух проектов, связанных с усилением правовых гарантий обеспечения недвижимостью семей участников спецоперации.

Через второе чтение пройдут два законопроекта, которые позволяют дополнительно поддержать добровольцев и их семьи в части получения образования детьми. Принятие одного из законов упростит для этой категории оформление льгот. Другая инициатива направлена на получение ими дополнительных дней отдыха.

Помимо этого, во втором чтении будет рассмотрен проект закона о предоставлении Минобороны России и Росгвардии права на получение сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде, а не только на бумаге, заключил Володин.

Володин отметил, что для обеспечения целей СВО, а также поддержки военных с 2022 года принято 173 федеральных закона. Кроме того, была создана правовая система, которая постоянно совершенствуется, напомнил председатель ГД.

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