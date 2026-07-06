Политолог оценил последствия роста антидемократических настроений в США

Политолог, философ, член совета по внешней и оборонной политике Борис Межуев в большом интервью «БИЗНЕС Online» проанализировал нарастающие в США антидемократические настроения.

Эксперт обратил внимание, что сегодня в Соединенных Штатах все откровеннее обсуждается, нужна ли вообще демократия — не тормозит ли она технологическое развитие Запада и не является ли тормозом в гонке с Китаем. Причем участники этих дискуссий, по его словам, уже обретают общенациональную известность.

«Я, конечно, абсолютно убежден, что распространение антидемократического дискурса в США не приведет к смене политического и конституционного строя в этой стране. Но такие масштабные сомнения в собственных основах — это показательные симптомы. На моей памяти такого точно не было», — отметил Межуев.

Он также напомнил, что отношение к либерализму в США в своей основе отрицательное: от него отрекаются, с ним не хотят ассоциироваться.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил, что его страна еще раз «отправит в небытие» серп и молот, являющиеся символами коммунизма.

По его словам, в последнее время коммунизм опять «поднял свою уродливую голову» и произошло это в самих США. Политик подчеркнул, что коммунистическая система является полной противоположностью американской, и сравнил ее с «опухолью», от которой надо немедленно избавиться.

Ранее в США заявили о возможном приходе «коммунистов» к власти.