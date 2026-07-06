Мирошник: Зеленскому нужно ПВО в Киеве для прикрытия военных складов

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил в своем Telegram-канале, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимы системы противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве не для защиты мирных граждан, а для прикрытия военных складов.

По словам Мирошника, украинские власти используют Киев как «место складирования боеприпасов и концентрации военных производств».

«ПВО нужны [Зеленскому] не для защиты гражданских людей, а для прикрытия военных складов и военных производств, стянутых в столицу под зонтик ПВО», — добавил он.

Новость дополняется.