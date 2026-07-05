Франция получила меньше денег из фонда ЕС после своих требований

Франция запросила €16,2 млрд из оборонного фонда Евросоюза SAFE, однако Еврокомиссия одобрила выделение только €15,1 млрд. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три источника.

Это произошло в том числе из-за того, что ряд проектов, связанных с Великобританией, не соответствовал критериям, на введении которых настаивал сам Париж.

По данным издания, весной прошлого года Брюссель утвердил механизм кредитования SAFE объемом €150 млрд для расширения совместных оборонных закупок. Программа входит в общеевропейский план ReArm Europe стоимостью €800 млрд. Помимо кредитов, он предусматривает смягчение бюджетных ограничений, чтобы страны ЕС смогли увеличить расходы на оборону на 1,5% ВВП. Ожидается, что это позволит привлечь еще €650 млрд на производство вооружений, включая системы ПВО, ракеты, артиллерию и беспилотники. Отмечается, что эти меры также направлены на укрепление обороноспособности Украины.

Источники Financial Times связывают сокращение финансирования Франции с тем, что часть проектов с участием Великобритании не отвечала требованиям, которые ранее предложил сам Париж. В частности, из списка были исключены проекты компании MBDA, принадлежащей Airbus, британской BAE Systems и итальянской Leonardo. Британское и французское подразделения MBDA выпускают дальнобойные ракеты Storm Shadow/SCALP, которые использует Украина.

Как отмечает газета, Франция настаивала, чтобы не менее 65% стоимости продукции, финансируемой из фонда SAFE, приходилось на производителей из стран единого рынка ЕС, а также Норвегии, Исландии или Украины. Доля подрядчиков из других государств ограничена 35%, если только эти страны не заключили с Евросоюзом соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны и не согласились участвовать в финансировании программы. По данным FT, в настоящее время этим условиям соответствует только Канада.

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