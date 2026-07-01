Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Армия

Киев запросил на военные расходы еще €6,6 млрд из Европейского фонда мира

Reuters: глава минобороны Украины попросил у ЕС еще €6,6 млрд на военные расходы
Andrii Nesterenko/Reuters

Украина попросила европейских партнеров направить дополнительно €6,6 млрд из Европейского фонда мира на военную помощь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо главы военного ведомства страны Михаила Федорова.

Совокупные оборонные расходы Украины в текущем году, согласно документу, должны составить около €136 млрд, из которых украинский бюджет может оплатить только €53 млрд. Еще €28,3 млрд на военные нужды будет направлено из €90 млрд, ранее выделенных Евросоюзом в виде кредита. Однако, по словам Федорова, разрыв между требуемой и имеющейся суммой по-прежнему остается большим.

«Средства Европейского фонда обороны могут стать одним из наиболее значимых европейских вкладов в оборонные усилия Украины в этом году, но только если эти ресурсы будут направлены туда, где они смогут принести наибольший и наиболее немедленный военный эффект», — написал украинский министр.

Он утверждает, что дополнительное финансирование военного бюджета требуется Киеву как можно скорее, потому что именно сейчас перед ВСУ якобы открылось «окно возможностей» по противостоянию российским войскам.

Ранее Италия заблокировала военную помощь НАТО Украине на 2027 год.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 1 июля. Новые правила набора целевиков, пенсионные баллы за волонтерство и мощная вспышка на Солнце
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!