Киев запросил на военные расходы еще €6,6 млрд из Европейского фонда мира

Украина попросила европейских партнеров направить дополнительно €6,6 млрд из Европейского фонда мира на военную помощь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо главы военного ведомства страны Михаила Федорова.

Совокупные оборонные расходы Украины в текущем году, согласно документу, должны составить около €136 млрд, из которых украинский бюджет может оплатить только €53 млрд. Еще €28,3 млрд на военные нужды будет направлено из €90 млрд, ранее выделенных Евросоюзом в виде кредита. Однако, по словам Федорова, разрыв между требуемой и имеющейся суммой по-прежнему остается большим.

«Средства Европейского фонда обороны могут стать одним из наиболее значимых европейских вкладов в оборонные усилия Украины в этом году, но только если эти ресурсы будут направлены туда, где они смогут принести наибольший и наиболее немедленный военный эффект», — написал украинский министр.

Он утверждает, что дополнительное финансирование военного бюджета требуется Киеву как можно скорее, потому что именно сейчас перед ВСУ якобы открылось «окно возможностей» по противостоянию российским войскам.

Ранее Италия заблокировала военную помощь НАТО Украине на 2027 год.