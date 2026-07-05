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Политика

Зеленский захотел создать «ноу-хау» для обороны Одессы

Зеленский захотел создать линию ПВО в море с помощью дронов для обороны Одессы
Denis Balibouse/Reuters

Украине необходимо создать линию противовоздушной обороны в море на основе морских дронов. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, чьи слова приводит УНИАН.

Он утверждает, что Украина якобы создает «сотни тысяч» дронов-перехватчиков. На их основе можно построить линию обороны в море, полагает политик.

«Ноу-хау, которое нам нужно, – это иметь линию обороны в море. И применять там с морских платформ дроны-перехватчики. Чтобы у нас была линия, которая защищала бы в воздухе Одессу, весь регион», – заявил Зеленский.

По его словам, речь идет о концепции, при которой перехватчики запускаются непосредственно с морских дронов прямо в море.

До этого украинский лидер приехал в Одесскую область. Там он провел совещание с военным командованием по вопросам безопасности региона. В том числе обсуждалось противодействие дронам и ракетам, противоминная защита и усиление сил ПВО вертолетами. После этого политик пообщался с детьми служащих в ВМС республики — посмотрел их рисунки, послушал истории о мечтах и увлечениях. Их родителям глава государства вручил награды за военную службу.

Ранее Зеленский объявил о создании Академии военно-морских сил Украины.

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