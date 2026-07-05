Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

Вэнс рассказал, как руководство Великобритании подводит страну

Вэнс: руководство Великобритании уже долгое время подводит страну
acquelyn Martin/Pool/Reuters

Руководство Великобритании подводит страну из-за частой смены британских премьер-министров. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс в интервью газете Sunday Times.

По словам американского политика, следующий премьер сможет добиться структурных изменений в стране, к которым стремились избиратели после долгих лет политических потрясений.

«Я надеюсь, что Энди Бернэм — и если не Энди Бернэм, то кто-то другой — сможет это сделать. Кто бы ни был премьер-министром, ему предстоит выяснить, как вернуть Британию на правильный путь», — подчеркнул вице-президент США.

22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что покидает пост лидера Лейбористской партии. Выступая перед сотрудниками и сторонниками, политик заявил, что избрание премьером два года назад стало самым большим достижением в его жизни. Тогда к власти впервые за 14 лет пришло лейбористское правительство.

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

Ранее глава РФПИ назвал отставку Стармера сигналом для разжигателей войны.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!