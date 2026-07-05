Руководство Великобритании подводит страну из-за частой смены британских премьер-министров. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс в интервью газете Sunday Times.

По словам американского политика, следующий премьер сможет добиться структурных изменений в стране, к которым стремились избиратели после долгих лет политических потрясений.

«Я надеюсь, что Энди Бернэм — и если не Энди Бернэм, то кто-то другой — сможет это сделать. Кто бы ни был премьер-министром, ему предстоит выяснить, как вернуть Британию на правильный путь», — подчеркнул вице-президент США.

22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что покидает пост лидера Лейбористской партии. Выступая перед сотрудниками и сторонниками, политик заявил, что избрание премьером два года назад стало самым большим достижением в его жизни. Тогда к власти впервые за 14 лет пришло лейбористское правительство.

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

Ранее глава РФПИ назвал отставку Стармера сигналом для разжигателей войны.