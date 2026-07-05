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Политика

Нетаньяху рассказал об общей судьбе Израиля и США

Нетаньяху: США и Израиль имеют одну судьбу по защите свободы в мире
Saul Loeb/Reuters

США и Израиль имеют «одну судьбу» и намерение вместе «защищать свободу» в мире. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своем в поздравительном послании по случаю 250-летия независимости США, опубликованном в социальной сети Х.

«Пусть мы и живем на разных континентах, между нами существует крепкая связь, потому что у нас одна судьба. Мы знаем, что свобода никогда не дается даром. Ее нужно постоянно покупать, ее нужно постоянно защищать», — написал израильский политик.

По его словам, Америка была величайшей силой свободы, которую знает современный мир. По этой причине Израиль гордится тем, что находится на стороне Соединенных Штатов, так как союз двух стран построен не только на общих интересах, но и ценностях.

Нетаньяху добавил, что сегодня эти ценности подвергаются нападкам. Однако, когда Израиль и США держатся вместе, то свобода становится еще сильнее, заключил израильский премьер.

День независимости США — главный национальный праздник, ежегодно отмечаемый 4 июля в честь принятия Декларации независимости в 1776 году. Исторический документ провозгласил отделение 13 колоний от Великобритании и рождение нового суверенного государства.

Президент США Дональд Трамп, выступая в честь Дня независимости страны у горы Рашмор, пообещал сделать Америку больше, лучше и сильнее.

Ранее Трамп назвал «второго по привлекательности» президента США.

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