Кандидаты от «Единой России» на выборах в сентябре представят партию президента

Представители партии «Единая России» на выборах в Государственную думу (с 18 по 20 сентября 2026 года) обязаны помнить, что они представляют партию президента Российской Федерации. Об этом заявила председатель Совета Федерации, член Бюро Высшего совета «Единой России» Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

Такое заявление парламентарий сделала во время встречи с активистками «Женского движения Единой России», многие из которых вошли в список партии на выборах в Госдуму. Встреча прошла в Центральном исполкоме партии.

Матвиенко отметила, что политическая борьба за доверие и голоса граждан только набирает обороты. Активистам предстоят многочисленные встречи с избирателями, острые споры с оппонентами.

«Но важно помнить: все мы с вами представляем одну большую партию — партию нашего президента, партию нашей великой России», — подчеркнула спикер Совфеда.

Она добавила, что ей очень приятно, что в партии состоят талантливые, ответственные и красивые женщины, способные многое сделать для благополучия России.

Ранее Медведев отметил неукоснительное соблюдение «Единой Россией» принципов демократии.