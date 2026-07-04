Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

Bloomberg узнал о просьбах Лондона, «раздражающих» Евросоюз

Bloomberg: Британия раздражает ЕС желанием участвовать в работе комитетов
Global Look Press

Великобритания рассчитывает получить право голоса в ключевых комитетах Евросоюза, однако эта инициатива вызывает недовольство в Брюсселе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Лондон заинтересован в участии в работе комитетов, которые занимаются подготовкой и доработкой правил в сфере сельского хозяйства, а также регулированием рынков углеродных квот и электроэнергии ЕС.

Как сообщил Bloomberg британский чиновник, власти Соединенного Королевства стремятся восстановить отношения с Евросоюзом для развития торговли, сокращения бюрократических барьеров и создания дополнительных возможностей для молодежи.

Вместе с тем собеседники агентства утверждают, что в Евросоюзе негативно относятся к идее участия Великобритании в принятии решений без ее членства в объединении. По их словам, Еврокомиссия придерживается позиции, согласно которой Лондон не может претендовать на подобный формат участия в работе комитетов ЕС.

Ранее сообщалось, что и в Лондоне оказались раздражены одним решением ЕС после отставки Стармера

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!