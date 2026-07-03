Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Али Хаменеи

Медведев: Россия скорбит вместе с народом Ирана в связи с гибелью Али Хаменеи

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, прибывший в Иран на церемонию прощания с Али Хаменеи, выразил в Telegram-канале соболезнования в связи с мученической гибелью Верховного руководителя Исламской Республики.

«От имени руководства и народа Российской Федерации выражаю глубокие соболезнования в связи с мученической гибелью Верховного руководителя Исламской Республики Иран Великого Аятоллы Сейеда Али Хаменеи», — говорится в публикации.

Он подчеркнул, что РФ скорбит вместе с иранским народом в связи с безмерной утратой.

3 июля в столице Ирана в мавзолее Хомейни началась церемония прощания с Али Хаменеи, она продлится несколько дней. 6 июля по иранской столице пройдет похоронная процессия, 7 июля тело Хаменеи доставят в Кум, а 8 июля похоронная процессия пройдет в иракских Кербеле и Неджефе. На следующий день гроб с телом вернут в Иран. Али Хаменеи похоронят в родном Мешхеде спустя более чем четыре месяца после гибели.

Ранее в Иране усилили меры безопасности из-за организации прощания с Али Хаменеи.