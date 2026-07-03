Решение правоохранительных органов Германии предъявить гражданину Украины обвинение в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» подтвердило ту информацию, которой российская сторона располагала практически с самого начала. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил, что речь идет о данных, согласно которым Киев причастен к террористической деятельности и диверсии на объектах критической инфраструктуры Европейского союза (ЕС).

«Это очень важно. Конечно, все страны ЕС должны учитывать этот кейс, когда они заводят речь о перспективах членства Украины в союзе, перспективах [ее] сближения с ЕС и так далее», — сказал Песков.

По его словам, на фоне истории с «Северными потоками» продолжающие появляться новости о выделении Германией денег для развития военной машины Украины выглядят «весьма парадоксально».

2 июля пресс-служба Генеральной прокуратуры ФРГ сообщила, что было подтверждено обвинение гражданину Украины в подрыве «Северных потоков». Как отметили в ведомстве, подозреваемый в совершении диверсии в 2022 году являлся офицером украинских войск. Он вместе с другими военнослужащими, действуя от имени государственных властей Украины, разработал план по уничтожению газопроводов. В заявлении прокуратуры уточнялось, что цель подрыва — навсегда перекрыть поставки газа по трубопроводам и помешать РФ использовать доходы от продажи топлива.

Ранее в Германии обвинили подорвавшего «Северные потоки» в военном преступлении.