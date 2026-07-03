Военный эксперт объяснил милитаризацию Японии

Военный аналитик Алексей Леонков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сообщения в японских СМИ, где обсуждается доступность Владивостока для ракетных ударов. По его мнению, подобные сигналы нельзя воспринимать как обычные журналистские рассуждения.

Эксперт обратил внимание, что сейчас Запад формирует сразу два крупных центра противостояния: один уже действует в Европе вокруг украинского конфликта, другой создается в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«На Украине действует так называемая ответственность европейского НАТО. США там формируют военно-политический блок, который будет нам противостоять. На Дальнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанской регионе тоже формируется некое военное сообщество, которое, скорее всего, возглавит Япония», — считает Леонков.

Он добавил, что Токио постепенно отказывается от прежних ограничений, существовавших после Второй мировой войны, меняя законодательство, расширяя полномочия армии и создавая новые рода войск.

Исполняющий обязанности представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов накануне сообщил, что в японских СМИ обсуждают доступность Владивостока для ударов, если в Японии поставят на дежурство дальнобойные ракеты или на базах в стране появятся бомбардировщики США.

При этом, по его словам, сложно сказать, идет ли речь о подсознательном нагнетании обстановки или работе СМИ Японии по шаблону, спущенному сверху.

Ранее политолог исключил угрозу для России со стороны Японии.