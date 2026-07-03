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Политика

В МИД РФ обвинили Запад в спонсировании терактов Украины против мирных россиян

Мирошник: Британия и страны ЕС спонсируют уничтожение мирных жителей РФ Украиной
Алексей Никольский/РИА Новости

Финансовые средства и оружие, которые Британия и страны — члены Европейского союза передают Украине, — это спонсирование уничтожения мирных россиян. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник, передает РИА Новости.

По его словам, не так давно в Лондоне хвастались, что передают украинским воооруженным силам 150 тысяч ударных беспилотников, чем обеспечили их более чем по 400 дронов в сутки для атак по жилым домам, больницам, школам и детским садам. И свой вклад в это сделала не только Британия, отметил Мирошник.

По словам дипломата, активно также помогали Украине Бельгия, Германия, Франция, североевропейские страны.

Мирошник высказал мнение о том, что свой вклад в уничтожение мирных граждан России сделали все те, кто проголосовали за выделение Украине кредита в размере €90 млрд на продолжение террористической войны в ближайшие два года.

Посол МИД РФ добавил, что за весь 2025 год от атак ВСУ пострадало 6,5 тысяч человек.

Ранее Мирошник сообщил о рекордном числе пострадавших от атак ВСУ с начала года

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