Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

В Госдуме отметили изменение отношений стран в ОДКБ

Депутат Туров заявил, что между странами-членами ОДКБ укрепляется доверие
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Между странами-членами ОДКБ укрепляется доверие, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров. В беседе с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что сегодня объединение вышло за рамки инструмента коллективного реагирования, став площадкой для межгосударственного диалога и сотрудничества в гуманитарных и миротворческих направлениях.

«Укрепляется доверие между членами ОДКБ и странами вне организации, создается дополнительный политический ресурс для совместных гуманитарных программ и долгосрочных инициатив в сфере региональной безопасности», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что в отношении международного признания важным этапом развития объединения стало присуждение в прошлом году Международной премии мира имени Л.Н. Толстого руководителям Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Напомним, в начале июня в Москве прошло заседание Совета министров обороны стран — членов ОДКБ, участники которого подписали документы, направленные на дальнейшее развитие компонентов Коллективных сил объединения. Как уточнил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, во время встречи решались задачи, связанные с развитием сил и средств системы коллективной безопасности с учетом текущей ситуации в мире.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Армению могут лишить права голоса в ОДКБ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 3 июля. Схема с блокировкой СБП, скрытые расходы при покупке жилья и новая ИИ-профессия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!