В Госдуме отметили изменение отношений стран в ОДКБ

Между странами-членами ОДКБ укрепляется доверие, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров. В беседе с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что сегодня объединение вышло за рамки инструмента коллективного реагирования, став площадкой для межгосударственного диалога и сотрудничества в гуманитарных и миротворческих направлениях.

«Укрепляется доверие между членами ОДКБ и странами вне организации, создается дополнительный политический ресурс для совместных гуманитарных программ и долгосрочных инициатив в сфере региональной безопасности», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что в отношении международного признания важным этапом развития объединения стало присуждение в прошлом году Международной премии мира имени Л.Н. Толстого руководителям Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Напомним, в начале июня в Москве прошло заседание Совета министров обороны стран — членов ОДКБ, участники которого подписали документы, направленные на дальнейшее развитие компонентов Коллективных сил объединения. Как уточнил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, во время встречи решались задачи, связанные с развитием сил и средств системы коллективной безопасности с учетом текущей ситуации в мире.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Армению могут лишить права голоса в ОДКБ.