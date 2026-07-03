Львова-Белова назвала защиту детей от бюрократических ошибок безусловным приоритетом

Защита детей от последствий бюрократических ошибок, из-за которых у несовершеннолетних могут появляться чужие долговые и налоговые обязательства, является безусловным приоритетом работы «Единой России». Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка и кандидат в Госдуму Мария Львова-Белова, передает РИА Новости.

По словам омбудсмена, надо добиваться, чтобы любые ошибки, связанные с возникновением налоговых или других обязательств в отношении несовершеннолетних, были сведены к минимуму и устранены по первому требованию.

В частности она привела в пример ситуацию с десятилетней Ариной Захаровой из Омска, в отношении которой отделение Федеральной службы судебных приставов города Мытищи возбудило производство о взыскании с девочки долга другого человека, подчеркнув, что таких ошибок быть не должно. Львова-Белова отметила, что ситуация находится на особом контроле, а партия «Едина Россия» считает необходимым полностью восстановить права ребенка.

Ранее петербурженке начислили долг в 1,7 млн по алиментам за дочь, которую она не рожала.