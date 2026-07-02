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Политика

Политолог исключил угрозу для России со стороны Японии

Политолог Казаков: Япония не представляет угрозу для России
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков в интервью Tsargrad.tv прокомментировал сообщения в японских СМИ, где обсуждается доступность Владивостока для ракетных ударов.

По мнению эксперта, усиление военной мощи Японии стоит рассматривать в контексте противостояния с Китаем и Северной Кореей.

«Тут надо понимать, что Япония не представляла и не представляет никакой военной угрозы для Российской Федерации. Никогда таких тем, имеющих под собой какую-то серьезную аргументацию по поводу возможной угрозы России со стороны Японии, не было, и в ближайшее время, я думаю, не будет, так же, как и в ближайшей среднесрочной перспективе», — уверен эксперт.

Россия, по его словам, должна выстраивать с Японией отношения, которые соответствуют национальным интересам.

Как сообщил исполняющий обязанности представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов, в японских СМИ обсуждают доступность Владивостока для ударов, если в Японии поставят на дежурство дальнобойные ракеты или на базах в стране появятся бомбардировщики США.

При этом, по его словам, сложно сказать, идет ли речь о подсознательном нагнетании обстановки или работе СМИ Японии по шаблону, спущенному сверху.

Ранее политолог рассказал, почему недружественные страны интересуются Приморьем.

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