Политолог раскрыл, действительно ли Зеленскому нужны выборы

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью kp.ru прокомментировал сообщения СМИ о том, что украинский лидер Владимир Зеленский задумался о президентских выборах. По мнению эксперта, глава республики понимает, что у него может просто не выдаться другого удобного случая, чтобы переизбраться.

«Пока украинцы, Европа и даже [президент США Дональд] Трамп выражают удовольствие от ударов дронами и ракетами по России, надо ковать железо — обеспечить себе кресло киевского фюрера на новый срок. Потом, когда Россия найдет противоядие против налетов дронов, и освободит весь Донбасс, будет поздно», — пояснил Безпалько.

Что касается России, с одной стороны для нее это плюс, так как с легитимным лидером можно вести переговоры. Однако Запад может выдвинуть Москве требования вместо нового президента Украины, поскольку оплатит эти выборы, добавил он.

Накануне «Украинская правда» со ссылкой на источники в правящих кругах сообщила, что Зеленский на секретных переговорах в резиденции под Киевом обсудил проведение президентских выборов осенью этого года. По словам источников издания, обсуждался якобы рост рейтинга украинского лидера. Утверждается, что участники встречи руководствовались логикой, что «пока рейтинг растет, стоит воспользоваться моментом» и провести выборы.

Ранее Залужный заявил Зеленскому о намерении баллотироваться в президенты.