В России отреагировали на рассуждения в Японии об ударах по Владивостоку

Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов в беседе с Life высказался о сообщениях в японских СМИ, где обсуждается доступность Владивостока для ракетных ударов. Дипломат подчеркнул, что любые угрозы безопасности РФ будут купироваться военно‑политическими средствами.

«У нас достаточно серьезные силы и средства на Дальнем Востоке: и Тихоокеанский флот, и другие соответствующие возможности, поэтому понятно, что мы за этим следим, понятно, что без внимания все эти действия не останутся», — сказал Долгов.

Он добавил, что милитаризм Японии в прошлом уже неоднократно приводил страну к тяжелым последствиям и повторение этого сценария не принесет Токио никакой выгоды.

Как сообщил исполняющий обязанности представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов, в японских СМИ обсуждают доступность Владивостока для ударов, если в Японии поставят на дежурство дальнобойные ракеты или на базах в стране появятся бомбардировщики США.

При этом, по его словам, сложно сказать, идет ли речь о подсознательном нагнетании обстановки или работе СМИ Японии по шаблону, спущенному сверху.

Ранее в МИД России пригрозили ответом на развертывание систем РСМД в Японии.