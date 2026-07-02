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Политика

Эксперт объяснил, почему Сырский опроверг слова Зеленского о ретрансляторах в Белоруссии

Аналитик Баранец: опровергая успехи Киева, Сырский хочет понравиться Залужному
Global Look Press

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский опровергает заявление президента страны Владимира Зеленского об отключении неких ретрансляторов в Белоруссии с «очень далеким прицелом». Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Дело в том, что уже открыто [экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий] Залужный заявил о том, что готов баллотироваться в президенты Украины. Зная об этом, Сырский и пошел во фронду, да не кому-нибудь, а самому Зеленскому. Он явно рассчитывает, что, когда Залужный придет к власти, ему это запомнится», — считает аналитик.

Причем это не единственное опровержение Сырским слов Зеленского — вопреки заявлениям украинского лидера, он говорит о неудачах ВСУ на линии боевого соприкосновения, добавил Баранец.

30 июня Сырский в интервью телеканалу «1+1» опроверг информацию об отключении ретрансляторов в Белоруссии, которые, согласно заявлениям Киева, якобы используются Минском для помощи российской армии. Он утверждает, что эти устройства «еще не демонтированы».

19 июня Зеленский заявил, что дает президенту Белоруссии Александру Лукашенко неделю на то, чтобы убрать от украинской границы ретрансляторы, которые якобы помогают военным РФ наводить дроны на цели на Украине, и пригрозил, что в случае отказа ВСУ «сделают это сами».

Позднее он сообщил, что ретрансляторы на территории Белоруссии прекратили работу.

Ранее Сырский прокомментировал слухи о конфликте с министром обороны Украины.

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