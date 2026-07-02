Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

Стало известно, почему Трампу пришлось быстро закончить войну с Ираном

Политолог Дудаков: нехватка нефти в США побудила Трампа закончить войну с Ираном
Jacquelyn Martin/AP

Нехватка запасов нефти в стратегическом резерве США стала одной из причин, побудивших президента Дональда Трампа свернуть войну в Иране и пойти на соглашение с Тегераном. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Сейчас эта тема действительно поднимается на обсуждение по той причине, что не так-то много запасов осталось. Сначала администрация [экс-президента США] Джо Байдена истратила сотни миллионов баррелей нефти для того, чтобы стабилизировать топливный рынок в США в 2022 году на пике тогдашнего энергокризиса. Повторно опустошил эти самые нефтяные запасы Дональд Трамп в течение этого года», — рассказал американист.

Нефтяные запасы США на данный момент составляют около 300 миллионов баррелей. При этом, как напомнил Дудаков, в Америке действует федеральный закон, который запрещает американскому президенту опустошать нефтяные государственные резервы ниже показателя 250 миллионов баррелей.

Малое количество запасов нефти в США, указал собеседник, ограничивает политику Трампа. Прежде всего речь идет о войне с Ираном.

«Трамп проговорился, когда отметил, что если бы война еще продолжилась с Ираном какое-то время, то государственных нефтяных запасов у США просто-напросто бы не осталось. После этого у тебя возможностей разрешать энергокризис, топливный кризис было бы не так много, поэтому, конечно, опустошение нефтяного запаса стало одной из причин, почему Трампу пришлось преждевременно заканчивать войну с Ираном и идти на переговоры и перемирие. Если бы цены на топливо продолжали расти, рейтинги Трампа бы падали», — отметил Дудаков.

США не могут получить доступ к четвертой части всех запасов стратегического нефтяного резерва, сообщило РИА Новости со ссылкой на документы Счетной палаты. Извлечь топливо не удается из-за поломок оборудования и деформации хранилищ.

Ранее Трамп заявил, что хочет уничтожить иранский обогащенный уран.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как изменились цены в супермаркетах за полгода 2026 года. Честный подсчет инфляции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!