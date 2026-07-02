Стало известно, почему Трампу пришлось быстро закончить войну с Ираном

Нехватка запасов нефти в стратегическом резерве США стала одной из причин, побудивших президента Дональда Трампа свернуть войну в Иране и пойти на соглашение с Тегераном. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Сейчас эта тема действительно поднимается на обсуждение по той причине, что не так-то много запасов осталось. Сначала администрация [экс-президента США] Джо Байдена истратила сотни миллионов баррелей нефти для того, чтобы стабилизировать топливный рынок в США в 2022 году на пике тогдашнего энергокризиса. Повторно опустошил эти самые нефтяные запасы Дональд Трамп в течение этого года», — рассказал американист.

Нефтяные запасы США на данный момент составляют около 300 миллионов баррелей. При этом, как напомнил Дудаков, в Америке действует федеральный закон, который запрещает американскому президенту опустошать нефтяные государственные резервы ниже показателя 250 миллионов баррелей.

Малое количество запасов нефти в США, указал собеседник, ограничивает политику Трампа. Прежде всего речь идет о войне с Ираном.

«Трамп проговорился, когда отметил, что если бы война еще продолжилась с Ираном какое-то время, то государственных нефтяных запасов у США просто-напросто бы не осталось. После этого у тебя возможностей разрешать энергокризис, топливный кризис было бы не так много, поэтому, конечно, опустошение нефтяного запаса стало одной из причин, почему Трампу пришлось преждевременно заканчивать войну с Ираном и идти на переговоры и перемирие. Если бы цены на топливо продолжали расти, рейтинги Трампа бы падали», — отметил Дудаков.

США не могут получить доступ к четвертой части всех запасов стратегического нефтяного резерва, сообщило РИА Новости со ссылкой на документы Счетной палаты. Извлечь топливо не удается из-за поломок оборудования и деформации хранилищ.

Ранее Трамп заявил, что хочет уничтожить иранский обогащенный уран.