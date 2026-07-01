Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

В Чехии проголосовали за ограничение полномочий президента

CTK: чешские депутаты проголосовали за ограничение полномочий президента
David W Cerny/Reuters

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии утвердила изменения в национальном законодательстве, ограничив полномочия президента. Об этом сообщает агентство CTK.

Чешские депутаты утвердили изменения, лишающие президента права назначать и отзывать глав постоянных миссий при международных организациях, передав эти полномочия министру иностранных дел.

Глава государства сохранит за собой право назначать и отзывать послов республики в зарубежных странах.

До этого президент Чехии Петр Павел обратился в Конституционный суд страны с иском из-за решения правительства не включать его в состав делегации на предстоящий саммит НАТО. По его мнению, этот случай является беспрецедентным. В иске Павел просит суд разъяснить распределение полномочий между президентом и кабмином в вопросах участия в международных мероприятиях или обязать кабинет министров не создавать препятствий для участия президента в таких саммитах.

Ранее президент Чехии призвал НАТО «показать зубы» России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
После обеда постоянно клонит в сон? Вот 6 способов взбодриться на работе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!