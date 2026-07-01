В Совфеде призвали не связывать переговоры РФ и Украины со словами Рютте об усилении Киева

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что альянс должен усилить поддержку Украины до начала переговоров с Россией, чтобы помочь Киеву занять более прочную позицию.

По мнению сенатора, слова чиновника выглядят как пиар, призванный «успокаивать своих и пугать оппонентов».

«Конечно, мы готовы к переговорам. Но привязывать их к заявлению Рютте было бы ошибкой. Переговоры вряд ли зависят от Рютте. В данном случае он выступает как наблюдатель и обозреватель», — сказал Карасин.

Он добавил, что блок НАТО уже сделал максимум для усиления военной составляющей Киева и обращения ее против России.

Как заявил Рютте в интервью газете Financial Times (FT), Североатлантический альянс должен поддерживать Украину, чтобы убедиться, что она будет «как можно сильнее», когда «в один прекрасный день» начнутся переговоры Москвы и Киева. По его словам, ВСУ начали делать успехи на фронте, и это признал даже президент США Дональд Трамп. Слова Рютте прозвучали на фоне новостей о том, что НАТО не смогло согласовать долгосрочную помощь Украине на 2027 год. Против обязательства сохранить поддержку на том же уровне выступил Рим. Подробности — в материале «Газете.Ru».

Ранее генсек НАТО рассказал, что альянс достиг предела роста военных расходов.