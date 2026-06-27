Дмитриев: кондиционеры в штаб-квартире ЕК работают только в офисе фон дер Ляйен

Кондиционеры в штаб-квартире Европейской комиссии (ЕК) работают только на верхних этажах, потому что там «работают гораздо усерднее». Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

№На верхних этажах Еврокомиссии просто работают гораздо усерднее — поэтому, разумеется, им полагаются кондиционеры, в отличие от сотрудников нижних этажей», — написал глава РФПИ.

Накануне издание Politico сообщило, что в штаб-квартире ЕК произошло частичное отключение системы кондиционирования. Причиной тому стала аномальная жара в Европе.

Журналисты отметили, что системы отключили с первого по седьмого этажи. При этом на верхних этажах, где расположены кабинеты главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и еврокомиссаров, кондиционеры продолжают работать, следует из материала. Сотрудники Еврокомиссии с нижних этажей назвали подобное решение руководства позором.

Ранее Дмитриев сравнил скорость реакции ЕС с черепахой.