Ким Чен Ын пообещал укреплять дружбу с Китаем

Председатель КНДР Ким Чен Ын подтвердил намерение последовательно укреплять партнерские связи с Китаем. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Соответствующее заявление прозвучало в приветственном послании, направленном китайскому лидеру Си Цзиньпину в честь 105-летия основания Коммунистической партии Китая.

«Я готов вместе с Вами еще более прославлять социализм — общее дело двух партий и непрерывно развивать отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и КНР — общее достояние народов двух стран в соответствии с велением времени», — говорится в тексте поздравления.

Ким Чен Ын также подчеркнул, что прошедшая незадолго до этого встреча с Си Цзиньпином в Пхеньяне стала знаковым событием, которое заново доказало «твердую решимость укреплять товарищеское доверие и дружбу» между двумя странами, а также способствовала активизации социалистического строительства и дальнейшему развитию давних дружественных отношений.

Ранее КНДР и КНР договорились вывести отношения на новый уровень.