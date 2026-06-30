Британия планирует обязать мигрантов компенсировать расходы на проживание

Великобритания планирует обязать мигрантов выплачивать до £10 тыс. (примерно $13,2 тыс.) за проживание и основные бытовые нужды, прежде чем они получат право подать заявление на получение вида на жительство. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство королевства.

Согласно предложению, плата будет взиматься только с взрослых, которые могут себе это позволить, при этом будут приняты меры предосторожности, чтобы предотвратить их обнищание, заявило правительство. Правила не будут применяться задним числом.

Британское министерство внутренних дел подсчитало, что размещение просителей убежища обходится в среднем в $30,83 на человека за ночь во временном жилье и в $190,96 в гостиницах, плюс еженедельные выплаты на проживание. В общей сложности годовые расходы на размещение и поддержку просителей убежища в прошлом году составили около $5,3 млрд.

Ранее в Белфасте мужчина лишился левого глаза после нападения мигранта.