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Политика

Эксперт рассказал, начнут ли наркокартели Мексики системно помогать Украине

Историк Хейфец: наркокартелям Мексики нет смысла постоянно помогать Украине
Efrem Lukatsky/AP

Мексиканским наркокартелям нет смысла системно поддерживать Украину. Об этом «Газете.Ru» заявил ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец.

Так он прокомментировал сообщение Службы внешней разведки (СВР) о контактах Украины с мексиканскими наркокартелями.

«В первую очередь нужно понять, зачем это мексиканским наркокартелям? Они что выигрывают от помощи украинскому режиму? Ведь в этом и суть всей наркоторговли — зарабатывать. А какой смысл вкладывать в Украину, не получая отдачи? Ведь на самом деле, если говорить о помощи Евросоюза Украине, то все-таки европейские государства, насколько я понимаю, рассчитывают на то, чтобы в конечном итоге получить какие-то дивиденды», — отметил историк.

По словам Хейфеца, интересом для мексиканских наркокартелей могло бы стать оружие, которое поступает с Запада на Украину, однако у Киева «нет бесконечных складов» для вооружения. В этом плане, с точки зрения аналитика, вряд ли Украина будет «делиться» оружием с наркокартелями Мексики.

«Я уже последнее время ничему не удивляюсь. Возможны самые фантастические варианты развития событий. Честно говоря, не вижу смысла для наркокартелей поддерживать Украину», — отметил он.

29 июня пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило о том, что Киев наращивает сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики.

Ранее в МИД рассказали о «тихой дипломатии» между Россией и Украиной.

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