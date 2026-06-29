Эксперт рассказал, начнут ли наркокартели Мексики системно помогать Украине

Мексиканским наркокартелям нет смысла системно поддерживать Украину. Об этом «Газете.Ru» заявил ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец.

Так он прокомментировал сообщение Службы внешней разведки (СВР) о контактах Украины с мексиканскими наркокартелями.

«В первую очередь нужно понять, зачем это мексиканским наркокартелям? Они что выигрывают от помощи украинскому режиму? Ведь в этом и суть всей наркоторговли — зарабатывать. А какой смысл вкладывать в Украину, не получая отдачи? Ведь на самом деле, если говорить о помощи Евросоюза Украине, то все-таки европейские государства, насколько я понимаю, рассчитывают на то, чтобы в конечном итоге получить какие-то дивиденды», — отметил историк.

По словам Хейфеца, интересом для мексиканских наркокартелей могло бы стать оружие, которое поступает с Запада на Украину, однако у Киева «нет бесконечных складов» для вооружения. В этом плане, с точки зрения аналитика, вряд ли Украина будет «делиться» оружием с наркокартелями Мексики.

«Я уже последнее время ничему не удивляюсь. Возможны самые фантастические варианты развития событий. Честно говоря, не вижу смысла для наркокартелей поддерживать Украину», — отметил он.

29 июня пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило о том, что Киев наращивает сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики.

Ранее в МИД рассказали о «тихой дипломатии» между Россией и Украиной.