Зеленский и Дуда на встрече во дворце Бельведер обсуждали членство Украины в ЕС

Украинский лидер Владимир Зеленский в прошлом году посещал польский президентский дворец Бельведер, с инициативой об изъятии которого выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Владимир Зеленский в январе 2025 года встречался с Анжеем Дудой, который в тот момент занимал пост президента Польши. Архивная информация канцелярии главы республики свидетельствует о том, что переговоры состоялись именно во дворце Бельведер. Стороны обсуждали желание Киева стать членом Европейского союза (ЕС), а также будущие консультации по этому вопросу.

27 июня СМИ сообщили, что в окружной суд польского города Гданьска поступил иск о передаче властям здания бывшего российского генерального консульства на улице Батория. Дипломатическое представительство РФ прекратило работу в декабре прошлого года по требованию Польши. При этом юридически здание бывшего генконсульства остается в собственности российской стороны, поскольку было передано ей в бессрочное и безвозмездное пользование.

Комментируя ситуацию, Медведев предложил начать судебный процесс с целью возвращения в собственность дворца Бельведер в Варшаве. Он пояснил, что в настоящее время в здании располагается резиденция польского лидера, но оно было построено на средства из российской имперской казны.

Ранее президент Польши признался, что «встречается» во дворце Бельведер с духом государственного деятеля XIX–XX веков.