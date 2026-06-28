Глава бывшей Инквизиции раскритиковал подход ЕС к войнам

Кардинал Виктор Мануэль Фернандес, префект Дикастерии доктрины верыСовременная форма того, что в прошлом носило название Священной конгрегации вселенской инквизиции. Ее истоки восходят к Комиссии кардиналов, созданной папой Павлом III в 1542 году для наблюдения за чистотой вероучения, раскритиковал Евросоюз в двойных стандартах в отношении к войнам. Его цитирует портал Zenit.org.

На дискуссии по вопросам войны, которую организовал Папа Римский Лев XIV, глава доктринального совета заявил, что в ЕС доминирует позиция, согласно которой, «если страна является врагом, ее осуждают как недемократичную и подвергают различным санкциям; но если она является союзником, игнорируется тот факт, что в ней отсутствует свобода выражения мнений, права человека или демократия».

Он подчеркнул, что ЕС применяет двойные стандарты во внешнеполитическом пространстве: в частности, вводит санкции против одной страны, однако направляет финансовую помощь и оружие другой.

«Европейский союз, по сути, вводит экономические санкции против одной страны и направляет финансовую помощь и оружие в другую; однако не делает того же самого в случае других, еще более серьезных вторжений с еще более жестокими последствиями для всего населения», — заявил кардинал.

Фернандес отметил, что эти противоречия демонстрируют, что на практике все сводится к политическим и экономическим интересам «самых могущественных», которые «действуют бесконтрольно».

Ранее Папа Римский заявил, что Бог не слышит тех, кто ведет войны.