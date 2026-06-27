В России призвали к ответным мерам к Apple после удаления приложений

Российские власти должны принять ответные меры против компании Apple после удаления из App Store ряда отечественных приложений, таких как VK, «Одноклассники» и Mail.ru. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет в интервью изданию РИА Новости.

Он отметил, что если американская компания не осознает неправильность своей политики, ей следует дать ответ. Шеремет подчеркнул необходимость противодействия угрозам, возникающим в сфере интернет-коммуникаций и информационной безопасности.

По мнению депутата, действия Apple на российском рынке являются «крайне политизированными».

Приложения VK были удалены из App Store 25 июня, а ранее из магазина также пропал мессенджер Max.

До этого Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию по решению о взыскании с компании Google Ireland Limited 160,3 миллиарда рублей.

Ранее Яна Лантратова назвала осознанным произволом Apple удаление приложений VK из App Store