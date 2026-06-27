Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Политика

В России призвали к ответным мерам к Apple после удаления приложений

Депутат Шеремет призвал применить к Apple ответные меры после удаления приложений
Dado Ruvic/Reuters

Российские власти должны принять ответные меры против компании Apple после удаления из App Store ряда отечественных приложений, таких как VK, «Одноклассники» и Mail.ru. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет в интервью изданию РИА Новости.

Он отметил, что если американская компания не осознает неправильность своей политики, ей следует дать ответ. Шеремет подчеркнул необходимость противодействия угрозам, возникающим в сфере интернет-коммуникаций и информационной безопасности.

По мнению депутата, действия Apple на российском рынке являются «крайне политизированными».

Приложения VK были удалены из App Store 25 июня, а ранее из магазина также пропал мессенджер Max.

До этого Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию по решению о взыскании с компании Google Ireland Limited 160,3 миллиарда рублей.

Ранее Яна Лантратова назвала осознанным произволом Apple удаление приложений VK из App Store

Комментарии
 
Теперь вы знаете
McDonald's зарабатывает не на бургерах, Red Bull не производит напитки. Что мы не знаем об известных корпорациях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!