На Украине заявили, что у России есть потенциал для продолжения боевых действий

Сергей Бескрестнов, занимающий пост советника министра обороны Украины, высказал мнение, что боевые действия со стороны России могут продолжаться в течение длительного срока. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Он отметил, что у РФ сохраняются значительные резервы как в живой силе, так и в материально-техническом обеспечении для затяжного конфликта. Кроме того, по его оценке, Москва способна увеличить выпуск беспилотных летательных аппаратов и ракетной продукции при содействии Китая, используя их для ударов по украинской территории.

По мнению Бескрестнова, ключевым фактором, способным приблизить завершение войны, является требование самого российского населения остановить ее. Он подчеркнул, что если раньше СВО воспринималась как нечто отдаленное, то теперь ее последствия стали ощутимы для жителей РФ.

«Население России должно видеть, до каких глобальных проблем по всей стране приводит конфликт, а потому его нужно заканчивать», — отметил он.

Кроме того, Бескрестнов дал понять, что в зимний период Вооруженные силы Украины могут активизировать атаки на объекты энергетической инфраструктуры России.

Ранее главком ВСУ Сырский раскрыл стратегию Украины в конфликте с Россией.