Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Политика

На Украине заявили, что у России есть потенциал для продолжения боевых действий

МО Украины: у России есть резервы для продолжения боевых действий
Сергей Бобылев/РИА Новости

Сергей Бескрестнов, занимающий пост советника министра обороны Украины, высказал мнение, что боевые действия со стороны России могут продолжаться в течение длительного срока. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Он отметил, что у РФ сохраняются значительные резервы как в живой силе, так и в материально-техническом обеспечении для затяжного конфликта. Кроме того, по его оценке, Москва способна увеличить выпуск беспилотных летательных аппаратов и ракетной продукции при содействии Китая, используя их для ударов по украинской территории.

По мнению Бескрестнова, ключевым фактором, способным приблизить завершение войны, является требование самого российского населения остановить ее. Он подчеркнул, что если раньше СВО воспринималась как нечто отдаленное, то теперь ее последствия стали ощутимы для жителей РФ.

«Население России должно видеть, до каких глобальных проблем по всей стране приводит конфликт, а потому его нужно заканчивать», — отметил он.

Кроме того, Бескрестнов дал понять, что в зимний период Вооруженные силы Украины могут активизировать атаки на объекты энергетической инфраструктуры России.

Ранее главком ВСУ Сырский раскрыл стратегию Украины в конфликте с Россией.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!