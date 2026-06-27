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Политика

В Балтии призвали к скорейшему запрету импорта российских энергоносителей

FT: Прибалтика призвала ЕС ускорить запрет на импорт российских энергоресурсов
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Страны Балтии призвали Европейский союз (ЕС) ускорить введение запрета на импорт российских энергоносителей. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Журналисты отметили, что после закрытия Ормузского пролива переговоры о поэтапном сокращении импорта сырья из России приостановились. На фоне возобновления движения судов по морскому коридору европейские страны начали призывать к возобновлению обсуждения, уточнило издание.

«Страны Балтии призвали Брюссель ускорить реализацию отложенных планов по запрету импорта российской нефти, поскольку опасения ЕС по поводу серьезного энергетического кризиса, вызванного войной в Иране, не материализовались», — говорится в материале.

17 июня в ЕС вступил в силу первый этап запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках регламента о постепенном отказе от энергоносителей из РФ. Регламент был окончательно утвержден Советом Евросоюза в январе текущего года и подразумевает полный отказ объединения от импорта российского газа к концу следующего года. После этого будут вводиться новые этапы запрета.

Ранее в Европарламенте посчитали угрозой слова премьера Венгрии о закупках российского газа.

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