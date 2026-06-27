Рубио рассказал о подготовке визита Трампа в Индию

Рубио: США работают над организацией визита Трампа в Индию в 2027 году

США работают над организацией визита американского президента Дональда Трампа в Индию в начале 2027 года. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью индийскому агентству IANS.

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон и Нью-Дели в настоящее время находятся на последних этапах согласования торгового соглашения.

«Мы надеемся завершить торговую сделку. Мы находимся на последних этапах ее согласования, и это очень позитивно», — сказал Рубио.

В мае глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США привержены развитию военно-технического сотрудничества с Индией и общему производству вооружений, в частности противотанковых управляемых ракет Javelin. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в сильной Индии, которая действует в собственных интересах, поскольку это поможет «поддерживать баланс сил в регионе».

Ранее Трамп назвал двух величайших мировых лидеров.