Бастрыкин назвал Сергея Иванова человеком несгибаемой воли

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью экс-министра обороны Сергея Иванова. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

«Ушел из жизни выдающийся государственный деятель, принципиальный политик, человек несгибаемой воли, по-настоящему преданный своей Родине Сергей Борисович Иванов. Вклад Сергея Борисовича в укрепление обороноспособности страны, развитие системы государственного управления и продвижение экологической повестки невозможно переоценить», — сказано в сообщении.

Экс-министр обороны и спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов ушел из жизни в 73 года. О причинах смерти не сообщается.

В 2001—2007 годах Иванов возглавлял Министерство обороны. СМИ писали, что он мог сменить Путина на президентском посту в 2008 году. Но в итоге президентом стал Дмитрий Медведев, а Иванов в 2008 году стал вице-премьером.

В 2011—2016 годах Сергей Иванов руководил администрацией президента. С 2012 года был постоянным членом Совета Безопасности России вплоть до 2026-го. В феврале президент освободил его от должности спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Ранее Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова.