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Политика

В России объяснили слова Буданова подготовкой Украины к мирному решению конфликта

Безпалько: слова Буданова об отношениях с РФ могут быть сигналом к урегулированию
V_Zelenskiy_official/Telegram

Заявление главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) о послевоенных отношениях с Россией и сам факт того, что Киев на официальном уровне поднял эту тему, может свидетельствовать о сигнале к мирному решению кризиса. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал член Совета по национальным отношениям при президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.

«Ко всем заявлениям стоит относиться осторожно, доверять стоит только действиям, но в данной ситуации это может быть симптомом того, что ресурсы Украины, несмотря на мощную помощь, заканчиваются, и что уже рассматривается вариант мирного урегулирования», — отметил он.

Как подчеркнул при этом Безпалько, России необходимо пристально следить за конкретными действиями представителей киевского режима и только на основе этого делать определенные выводы относительно желания или нежелания Украины решить кризис путем дипломатии.

Политолог также не исключил, что слова Буданова о послевоенных отношениях Украины с Россией могут быть попыткой обмануть Москву, успыпив ее бдительность.

26 июня Буданов высказался о послевоенных отношениях с Россией. По его словам, говорить о послевоенных отношениях с Россией преждевременно, однако «надо готовиться» к этому.

Ранее Буданов назвал «страшной ошибкой» лишение Зеленского польского ордена.

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