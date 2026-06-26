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Политика

Власти Турции отвергли сообщения о маскировке трущоб в Анкаре

Власти Турции опровергли слухи о маскировке трущоб в Анкаре перед саммитом НАТО
Murad Sezer/Reuters

В администрации турецкого лидера отвергли появившуюся в СМИ информацию о том, что накануне саммита НАТО в Анкаре фасады зданий и малоэтажные постройки вдоль маршрутов проезда иностранных делегаций планируют закрыть декоративными панелями. Об этом сообщает РИА Новости.

Саммит лидеров и глав правительств стран — членов НАТО планируется 7–8 июля в столице Турции — Анкаре.

В заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции говорится, что утверждения о якобы установке ограждений перед зданиями и трущобами на время саммита НАТО с целью обеспечить лидерам «красивый вид» не соответствуют действительности и носят манипулятивный характер.

В администрации турецкого лидера разъяснили, что устанавливаемые вдоль маршрутов временные ограждения — это стандартная практика безопасности и логистического обеспечения, применяемая при проведении саммитов высокого уровня. В центре по борьбе с дезинформацией уточнили, что защитные барьеры предназначены для предотвращения угроз, снижения шумовой нагрузки и регулирования дорожного движения, и подчеркнули, что аналогичные меры регулярно используются странами — организаторами встреч НАТО, G20 и других крупных форумов. Ведомство также призвало граждан не доверять публикациям, которые, по его оценке, нацелены на введение общественности в заблуждение и подрыв репутации Турции как принимающей стороны.

Ранее в Турции наблюдались перебои с интернетом перед саммитом НАТО.

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