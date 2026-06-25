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Политика

Арабские страны обсуждают вопрос компенсаций за удары Ирана

Рубио: арабские страны ставят вопрос о компенсациях за удары Ирана
saeediex/Shutterstock

Государства арабского мира подняли вопрос о возмещении ущерба, понесенного в результате иранских ударов, и намерены вынести эту тему на обсуждение с Тегераном при посредничестве США. Об этом рассказал госсекретарь Марко Рубио, пишет РИА Новости.

По словам американского дипломата, его арабские партнеры настаивают на выделении средств для восстановления инфраструктуры, пострадавшей в ходе атак.

«Они хотят какое-то финансирование на реконструкцию. Они понесли ущерб. Они хотят, чтобы им компенсировали этот ущерб», - заявил Рубиопо итогам встреч с представителями Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), прошедших в Манаме.

При этом отвечать на вопрос о возможности использования замороженных иранских активов в качестве источника выплат глава Госдепартамента не стал. Он подчеркнул, что на данный момент преждевременно рассуждать о механизмах компенсации, так как этот вопрос находится на самой ранней стадии рассмотрения, и никакой конкретной проработки деталей еще не проводилось.

Ранее Иран потребовал компенсации ущерба от пяти стран Ближнего Востока.

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