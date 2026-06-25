В МИД заявили, что Россия уведомляла США о позиции по военной помощи Украине

Москва на регулярной основе доводит до сведения Вашингтона, что военная поддержка Украины чревата серьезными рисками для глобальной стабильности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Американской стороне позиция РФ в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействия передаче разведанных ВСУ со стороны вооруженных сил США также хорошо известна. О ней мы неизменно уведомляли американцев и начинали это делать еще с прежней администрацией», — сказала она.

Захарова особо отметила, что любые поставки военных грузов украинским властям рассматриваются Россией как легитимные цели для нанесения ударов, так как подобные действия провоцируют непредсказуемые последствия для безопасности на международном уровне.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что западная военная помощь препятствует мирному разрешению ситуации и фактически делает страны НАТО участниками противостояния.

Ранее стало известно, может ли лазерное оружие США попасть на Украину.