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Политика

Премьер Грузии высказался о визите Павла Дурова в Тбилиси

Премьер Грузии Кобахидзе приветствовал визит Павла Дурова в Тбилиси
Global Look Press

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе приветствовал визит основателя Telegram Павла Дурова в Тбилиси. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Это не официальный визит. Дуров — бизнесмен и не может проводить официальные встречи. В целом только приветствуем посещение Грузии любым успешным предпринимателем», — сказал политик.

О визите Дурова в Тбилиси сообщило издание «Код Дурова».

Предпринимателя сфотографировали рядом с криптоматом, расположенным на улице Мераба Костава у здания Филармонии в районе Вера.

Официальной информации о целях его визита в Грузию пока нет. Сам бизнесмен не комментировал поездку.

В последние годы Дуров регулярно появляется в разных странах. После получения разрешения французского суда в 2025 году он вернулся в Дубай, где находится штаб-квартира Telegram. Ранее предприниматель также посещал страны Центральной Азии, включая Киргизию и Узбекистан, рассказывая, что изучает, как жители разных регионов используют мессенджер и какие цифровые сервисы им необходимы.

Ранее Telegram удалили из App Store и Google Play в Индии.

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