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Политика

Захарова обвинила главу МИД Украины в попытке исказить правду о войне

Захарова: Глава МИД Украины Сибига предпринял попытку исказить правду о войне
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова обвинила министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в попытке исказить историю Великой Отечественной войны и принизить подвиг советских воинов в борьбе с нацизмом. Об этом пишет РИА Новости.

Сибига в публикации, размещенной в соцсетях к Дню памяти и скорби 22 июня, провел сравнения между СССР и Третьим рейхом, критиковал Сталина и подчеркивал масштаб потерь Украины — около 8 млн человек. Также, как утверждает Захарова, он возложил на Москву вину за попытки переписать вклад народов СССР в антинацистскую борьбу.

«И это имеет наглость утверждать представитель режима, который уничтожает памятники героям Великой Отечественной войны. Стыд и позор. Впрочем, никакого стыда у киевского режима давно нет», — возмутилась Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Сибига и другие члены нынешнего украинского руководства прекрасно осознают, что в нынешней Украине почитание памяти борцов с фашизмом подменено героизацией пособников нацистов.

Ранее омбудсмен Лантратова заявила, что нынешнее руководство Украины унаследовало ценности нацизма и фашизма.

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