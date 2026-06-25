«Легче в рулетку выиграть»: в Госдуме оценили обещания Трампа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп человек совершенно непредсказуемый, а потому, даже если он сегодня хвалит Украину, завтра все может поменяться ровно на 180 градусов. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Сейчас вот в СМИ многие пишут, что Трамп якобы замирился с Европой и готовится продолжать помогать Украине. Во-первых, это только в СМИ пишут, а не сам Трамп говорит. Во-вторых, Трамп человек непредсказуемый. Сегодня ты с ним замирился, а завтра вообще не факт, что он будет помогать», — сказал депутат.

Колесник подчеркнул, что не берется прогнозировать поведение американского лидера в отношении украинского конфликта, сравнив такой прогноз с игрой на удачу.

«Знаете, легче, наверное, в рулетку выиграть, чем предсказать, как Трамп себя поведет в будущем. Я в рулетку не играю — гадать на Трампа не буду. Поэтому нам в Москве не стоит опираться на заявления Белого дома при планировании своих действий», — добавил он.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения СМИ о том, что Трамп якобы дал добро Украине на ужесточение военных действий против России. Дипломат отметил, что это информация является всего лишь попыткой выдать желаемое за действительное.

Ранее в России заявили, что «дух Анкориджа» сошел на нет.