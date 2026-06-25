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Политика

В Госдуме предупредили о последствиях для G7 при участии в атаке на Крым

Депутат Колесник: сигнал G7 об атаке на Крым может стать для них аварийным
Thibault Camus/Pool/Reuters

Страны «Большой семерки» уже давно и плотно помогают ВСУ во всех операциях против России, а тот факт, что украинский лидер ждет каких-то «сигналов» с их стороны говорит только о полной несамостоятельности Киева в этом конфликте. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«G7 уже не просто помогают, они уже чуть ли не напрямую участвуют в операции против Крыма. Западные военнослужащие находятся на обслуживании ракетных комплексов, которые наносят удары по Крыму. Так что я ожидаю, что в скором времени разговор с ними будет уже совсем иной, и любые «сигналы», которые ждет Киев, могут оказаться для самих же G7 аварийными», — заявил Колесник.

Он добавил, что пока российская сторона сдерживает эмоциональную составляющую и не отвечает напрямую странам Запада, но всему свое время.

«В целом достаточно смешно слышать речи Зеленского о том, что Киев ждет каких-то сигналов. Он все время чего-то ждет, а сам ни на что не способен. Ну как только Киев чего-то дождется, то тут и Россия начнет действовать. Европейцы уже стоят в очереди на ответные удары», — заключил Колесник.

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщили, что Киев ждет некоего решения от стран G7, которое должно помочь ВСУ провести операции в Крыму, после чего Россия якобы «будет вынуждена выбрать мир».

Ранее в России объяснили для чего Зеленский говорит о «сигнале» от G7 для операции в Крыму.

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