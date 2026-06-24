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Политика

Захарова объяснила, зачем Британия поставляет Украине уран

Захарова: Британия хочет заработать политические очки поставками Украине урана
Александр Вильф/РИА Новости

Великобритания за счет поставок Украине урана стремится заработать политические очки. Такое мнение в интервью РИА Новости высказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Решение британской стороны продиктовано... стремлением в очередной раз подзаработать сомнительные политические очки на обещаниях продолжать оказывать поддержку преступному режиму [президента Украины Владимира] Зеленского, какие бы злодеяния он ни совершал», — сказала дипломат.

16 июня в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщили, что Лондон намерен в течение следующих двух лет обеспечивать электроэнергией АЭС Украины. Речь идет о продлении прошлого двухлетнего соглашения о снабжении Киева ядерным топливом. Теперь в рамках программы UK Export Finance британская компания Urenco получит возможность поставить обогащенный уран украинскому производителю атомной энергии «Энергоатом» на £210 млн фунтов ($280 млн).

В августе 2023 года Великобритания уже заключала сделку с Украиной на закупку ядерного топлива на $245 млн, в которой участвовала Urenco.

Ранее в МИД РФ высказались о возможностях Украины производить ядерное топливо.

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