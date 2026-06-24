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Политика

В МИД РФ раскрыли, какие гарантии нужны для передачи Британией урана Украине

МИД РФ: гарантии МАГАТЭ нужны для планируемой передачи Британией урана Украине
Сергей Гунеев/РИА Новости

Уран для АЭС, который Великобритания планирует передавать Украине, необходимо поставить под гарантии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Упомянутый ядерный материал должен быть в обязательном порядке поставлен под гарантии МАГАТЭ», — сказала дипломат.

Гарантии МАГАТЭ представляют собой систему инспекций и проверок использования ядерных материалов в мирных целях.

До этого в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщили, что Соединенное Королевство намерено в течение следующих двух лет обеспечивать электроэнергией АЭС Украины. Речь идет о продлении прошлого двухлетнего соглашения о снабжении Киева ядерным топливом. Теперь в рамках программы UK Export Finance британская компания Urenco получит возможность поставить обогащенный уран украинскому производителю атомной энергии «Энергоатом» на £210 млн фунтов ($280 млн).

Ранее МАГАТЭ приняло резолюцию по ядерной безопасности Украины.

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