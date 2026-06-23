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Политика

Узбекистан отдал Киргизии два села

В состав Киргизии вошла два села Узбекистана в ходе демаркации границы
The Art of Pics/Shutterstock/FOTODOM

Узбекистан передал Киргизии два села, в которых живут около 2,5 тысячи человек, в рамках демаркации границ между государствами. Об этом сообщил пресс-секретарь киргизского президента Аскат Алагозов в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, речь идет о селах Чонгара и Таш-Тобо. Эти населенные пункты входили в состав Ферганской области Узбекистана, а их жители являются этническими киргизами.

«В обмен на указанные населенные пункты кыргызская сторона передала Республике Узбекистан равноценные по площади земельные участки в приграничной зоне», — написал пресс-секретарь.

Алагозов добавил, что Узбекистан и Киргизия также провели обмен равноценными земельными участками. Чиновник уточнил, что это было необходимо для строительства дороги, соединяющей областной центр Баткен с городом Айдаркен.

В 2023 году Киргизия и Узбекистан официально завершили делимитацию и демаркацию общего участка границы. В результате Бишкеку передали около 19 тыс. га спорных территорий, а Ташкенту — 4,5 тыс. га. Также в состав Узбекистана вошло Кемпир-Абадское (Андижанское) водохранилище. Согласно договору, страны будут управлять его водными запасами на паритетных условиях.

Ранее Путин напомнил, как в советский период Донбасс отдали Украине.

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