Рябков прокомментировал договоренности США и Ирана

Рябков: ничего из договоренностей США и Ирана не стало сюрпризом для России

Российская сторона ведет закрытые консультации с Ираном, и ничто из того, о чем договорились Вашингтон и Тегеран, не стало для Москвы неожиданностью, заявил заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что Москва ведет с Исламской Республикой диалог по всем вопросам и будет продолжать это делать.

Рябков подчеркнул, что конкретные предложения, с которыми ранее выступала Россия применительно к тому, как обеспечить эффективное решение важной части общей задачи, остаются на столе.

21 июня в Швейцарии состоялись технические переговоры США и Ирана. Стороны обсудили детали временного меморандума о взаимопонимании, подписанного в ночь на 18 июня. Первый раунд консультаций был завершен досрочно из-за угроз американского президента в адрес Исламской Республики. Несмотря на это, участники встречи договорились о дорожной карте для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней.

Вашингтон и Тегеран договорились о завершении военного конфликта, снятии блокады и восстановлении судоходства в Ормузском проливе.

Ранее в МИД Ирана рассказали, как будут реализованы соглашения с США.