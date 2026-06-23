Шойгу рассказал представителям БРИКС о последствиях блокировки Ормузского пролива

Шойгу: резервов мира не хватит для компенсации последствий атак на Иран и РФ

Поставки энергоносителей и удобрений, которые приостанавливаются из-за ситуации на Ближнем Востоке и попыток атаковать суда и мощности России, невозможно компенсировать имеющимися в мире резервами. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече высоких представителей государств БРИКС, передает РИА Новости.

Шойгу подчеркнул, что блокировка Ормузского пролива на фоне военной операции США против Ирана поставила под удар продовольственную и энергетическую безопасность в мире, поскольку через пролив осуществляется экспорт нефти и газа, минеральных удобрений. По словам чиновника, это отрицательно отражается на возможностях развития и создает угрозу голода стран Африки, Азии и Латинской Америки.

Ситуацию ухудшают попытки нанести урон соответствующим производственным и портовым мощностям в России, пиратские нападения на суда-газовозы и другие виды транспорта, отметил Шойгу. По его мнению, ответом на данные угрозы должны стать альтернативные логистические, торговые и ресурсные решения, а также активизация работы государств БРИКС по актуальным международным вопросам в целом.

Ранее Шойгу заявил, что против России в Украине действуют 56 государств.