СМИ узнали о скандале в Европарламенте

В Европарламенте (ЕП) разгорелся скандал из-за расистских высказываний депутатов Себастьяна Тюнккюнена и Кристоффера Сторма в адрес парламентария иракского происхождения Абир Аль-Сахлани. Об этом пишет Politico.

Скандал разгорелся после голосования по законопроекту об ужесточении правил депортации мигрантов. Аль-Сахлани заявила, что не чувствовала себя в ЕП настолько небезопасно. После этого Тюнккюнен и Сторм, представляющие группу Европейских консерваторов и реформаторов (ECR), в комментариях под записью выступления коллеги написали «поплачь еще», а также призвали ее «вернуться домой».

По данным издания, руководство фракции Renew Europe потребовало наказать депутатов.

«Я все больше обеспокоена ощущением безнаказанности, которое может укорениться, если подобное поведение останется без реакции», — сказала глава Renew Europe Валери Айе.

Пресс-секретарь председателя ЕП Дельфин Колар заявил, что глава парламента Роберта Метсола рассмотрит данный вопрос.

Ранее расистский скандал привел к уходу члена жюри BAFTA.