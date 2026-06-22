Уход премьер-министра Великобритании Кира Стармера в отставку является важным сигналом для других разжигателей войны в Европе. Об этом в Telegram-канале написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Дмитриев напомнил, что более года призывал Стармера к этому шагу, «фиксируя его провокационный курс на разжигание войны, провалы в миграционной политике и рост преступности, ошибки в энергетике и экономике».

«Отставка Стармера — важный сигнал и для других разжигателей войны в Европе», — констатировал он.

22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что покинет пост лидера Лейбористской партии. Премьер сообщил, что принимает решение об уходе с пониманием и уважением. По его словам, парламентская фракция Лейбористской партии дала понять, что не считает его лучшим кандидатом для руководства партией на следующих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.

Стармер заявил, что все принимавшиеся им решения были направлены на благо страны. В связи с этим он сообщил, что покинет пост лидера Лейбористской партии. Он также проинформировал короля Карла III о своем решении.

Ранее Захарова заявила о бегстве британских министров «с тонущего корабля».